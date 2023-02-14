Asrın felaketinde hayırsever ve depremzedenin yürekleri ısıtan hareketi

Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşlar sosyal duyarlılık göstererek deprem bölgesine yardım gönderiyor. Adıyamanlı ve ismi öğrenilemeyen depremzede, evi yıkılan ve ortada kalan ailesi için yetkililerden ısınmak için battaniye talep etti. Yetkililerden aldığı battaniyelerden birisinden küçük bir kese ve kesenin içerisinden 6 adet gram altın ve 10 euro çıktı. Battaniyeye dikilen bu keseyi alan vatandaş yetkililere giderek, altın ve dövizi yetkililere teslim etti. Altın ve dövizi teslim alan görevliler, duyarlı vatandaşın bu davranışı karşısında gözyaşlarını tutamadı. Evi yıkılması ve dışarıda kalmasına rağmen kendisinden daha zor durumda olan kişiler olduğunu düşündüğü için altın ve dövizi teslim eden Adıyamanlı depremzede, bu zor günlerde umutları yeşertti.

Altın ve dövizi teslim alan Polis Memuru Ferdi Baş, "Bir vatandaş yanımıza gelerek, gelen yardımların içerisinde bir paket altın olduğunu, buna kendisinden daha fazla ihtiyacı olan bir kişiye verilmesi üzere bize teslim etti. O duyarlı vatandaşımıza tüm Türkiye olarak teşekkür ediyorum. Bize bir umut oldu. Burada yaşananlara, bizim hüznümüzü sevince çevirdi. Yorgunluğumuz, hüznümüz artmışken, bu şekilde bir vatandaşın duyarlılığı, fedakarlığı, zengin gönlü bizi sevince boğdu. Gözyaşlarımızı tutamadık. Bizim için inanılmaz derece bir mutluluk kaynağı oldu" dedi.

Ahmet Arslantaş

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