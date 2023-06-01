Asrın felaketinde tadilat sonrası oluşan moloz yığınları kaldırılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirler arasında yer alan Osmaniye'de, yıkıcı afetin bıraktığı izlerin silinmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor. Depremin ilk gününden beri tüm birimleriyle sahadaki çalışmalarına devam eden Osmaniye Belediyesi de hasar alan evlerin tadilatı sonrası ortaya çıkan molozların da kaldırılması için çalışmalar yapıyor. Bu çerçevede Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Sosyal Destek Ekipleri, sokak sokak gezerek evlerde yapılan tadilat sonrası oluşan moloz yığınlarının yerlerini tespit ediyor. Belirledikleri moloz yığınlarının kaldırılması için Temizlik İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçen ekipler, yine molozların kaldırılması sırasında da bölgede çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleri ile kamyonlara doldurulan molozlar kent dışında belirlenen noktalara taşınıyor. Ayrıca kent genelinde başlatılan kontrollü yıkımlar sırasında da etrafta oluşan moloz kalıntıları da yine ekipler tarafından kaldırılıyor.

Çalışmalar esnasında ekiplere rehber olan Rahime Hatun Mahallesi Muhtarı İsa Kama, belediye ekiplerinin tüm birimleriyle saha da olduğunu söyledi.

Duyarlı çalışmalar nedeniyle teşekkür eden Kama, “Deprem zamanında Osmaniye Belediyesi bire bir yanımızda oldu. Burada bir yara var. Belediyemizde bizim elimizden tuttuğu için teşekkür ediyorum. Belediyenin bütün ekipleri sahada çalışmalarına devam ediyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu yarayı hep beraber saracağız. Mahallemizi önceki olduğundan daha iyi bir şekilde ayağa kaldıracağız. Ben Belediye Başkanımız Kadir Kara'ya duyarlılığından dolayı şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Müslüm Balko

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