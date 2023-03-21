Asrın felaketini bu sözlerle anlattı: 'Deprem o kadar şiddetliydi ki kapıdan beni içeri fırlattı'

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı iki büyük depremden sonra Diyarbakır'a yerleşen Gülay Kaya, yaşadığı depremin dehşetini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Kahramanmaraş'ta 04.17'de büyük bir sarsıntıyla uyandıklarını ve depremin durmasıyla dışarı çıkıp bir daha eve giremediklerini belirten Kaya, 5 aylık kızı Ayşegül'den kaynaklı dışarıda kalamadıklarını ve Diyarbakır'a geldiklerini dile getirdi.

"Rabbim bize yaşattı, başka kimseye böyle bir deprem yaşatmasın"

4 çocuğuyla birlikte depremden 2 gün sonra Diyarbakır Selahattin Eyyubi KYK Kız Öğrenci Yurduna yerleştiğini ifade eden Kaya, "Kahramanmaraş'tan Diyarbakır'a ailemle geldik. Depremi Kahramanmaraş'ta 6 kişilik ailemle yaşadık. Rabbim bize yaşattı, başka kimseye böyle bir deprem yaşatmasın. 2 büyük depreme de maalesef Kahramanmaraş'ta yakalandık. Çocuğum 5 aylık olduğu için maalesef evde durmamız gerekiyordu. Evimiz 6'ncı kat olduğu için deprem esnasında dışarı çıkamıyorduk. Çok şükür Rabbim bize binadan çıkmayı nasip etti. Dışarı kar yağışlı olduğu için çok soğuktu. Bebeğimden dolayı bir gün Kahramanmaraş'ta kaldık. Daha sonra Diyarbakır'a gelme kararı aldık. Daha sonra 4 çocuğumla Diyarbakır Selahattin Eyyubi KYK Kız Öğrenci Yurduna yerleştik" dedi.

"Bina bildiğin yan yatıyordu resmen"

Depremin tüyler ürperten şiddetini anlatan Kaya, sarsıntının durmasıyla birlikte ayakkabı giymeden kendilerini dışarı attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Deprem gecesi 4 çocuğum ve benimle eşim evimizdeydik. Deprem olduğu zaman hepimiz aynı odada bir araya geldik. Depremin etkisi o kadar şiddetliydi ki ayakta bile duramıyorduk. Bina bildiğin yan yatıyordu resmen. Bayağı şiddetli sallanıyorduk. Bizim elimizden hiçbir şey gelmiyordu. Sadece diz çöküp depremin bitmesini bekledik. Binamız çok şükür yıkılmadı. Tam bitti dedik bebeğimi hazırlayayım derken çocuğumu alıp dış kapıda koşarken daha da şiddetlendi. Deprem o kadar şiddetliydi ki kapının oradan beni içeri tekrar attı. Dua etmekten başka hiçbir çaremiz yoktu. Deprem tam durduğunda hiç ayakkabı giymeden 6'ncı kattan dışarı kaçmaya başladık. Sağ salim dışarı çıktık."

"Bu bambaşka bir depremdi"

Daha önce de Elazığ depremini yaşadıklarını ama bu şiddette olmadığını dile getiren Kaya, "Öğlenki depreme de Kahramanmaraş'ta yakalandık. Çok şükür o depremde evde değildik. Evimiz ikinci depremde de yıkılmadı çok şükür ama hasarlı. Kahramanmaraş'ta şu anda kimse zaten binalara giremiyor. Herkes orada çadırda kalıyor. Benim de bebeğim olduğu için çadırda kalamıyordum. Burada çok mutlu ve huzurluyuz. Çocuklarım en azından burada okuluna da gidiyor. Daha önce Kahramanmaraş'ta Elazığ depremini yaşadık. Ama bu kadar etkili değildi. Bu bambaşka bir depremdi. Rabbim bir daha yaşatmasın. Yakınlarımızı maalesef depremde kaybettik. Samimi olduğum bir arkadaşımı mesela çocuklarıyla depremde kaybettim. Yakınlarımı kaybetmem beni derinden üzdü. Yakın arkadaşım daha önce bizim binada oturuyordu. Çarşı merkeze taşınınca maalesef oradaki evleri yıkıldı, depremde hayatını kaybetti" diye konuştu.

Muhammet Hüseyin İçli



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