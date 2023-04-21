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Asrın felaketinin vurduğu bölgede buruk bayram

Asrın felaketinin vurduğu bölgede buruk bayram
Asrın felaketinin vurduğu bölgede buruk bayram

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin vurduğu Gaziantep’te vefat edenlerin yakınları mezarlıkları ziyaret ederek, o acı anları tekrar yaşayarak gözyaşı döktü.

Asrın felaketinin vurduğu bölgede buruk bayram - Tıkla İzle

6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük depremden etkilenen 11 il bayramı buruk karşılıyor. Depremden etkilenen illerden Gaziantep'te Ramazan Bayramı buruk kutlanıyor. Bayramın ilk gününde bayram namazını kılan depremzedeler, Yeşilkent Mezarlığı'na akın etti.

Dua edip gözyaşı döktüler

Kimi annesini, kimi babasını, kimi evladını, kimisi kardeşini kimi de tüm ailesini kaybetti. Depremde hayatını kaybeden ailelerine teselli vermeye çalıştı. Uzun süre mezarlıklardan ayrılmayarak, gözyaşı döktü. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yakınlarının mezarını ziyaret edenler, depremin acı yüzüyle bir kez daha karşı karşıya geldi.

İbrahim Halil Aslan - Uğur Dönek

 

 

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