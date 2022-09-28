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Asrın projesinde son rötuşlar

Asrın projesinde son rötuşlar
Asrın projesinde son rötuşlar

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen, 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen ve ‘asrın projesi’ olarak adlandırılan yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabında çalışmalar neredeyse bitti. Proje sayesinde bölgenin marka değeri yükselirken, mahalleliler ise yıllardır bu yolun özlemini çektiklerini belirtti.

Asrın projesinde son rötuşlar - Tıkla İzle

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in, Enerji Bakanlığı döneminde başlatılan Karadeniz-Akdeniz Yolu, Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, tüm Anadolu'nun ekonomisini olumlu yönde etkileyecek. Projesi sayesinde Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in ticaret limanı olacak.

Selim Kuşcu



 

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