İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Asrın Yesevi'si Seyyid Ahmet Arvasi vefatının 33. yılı seneyi devriyesinde anıldı

Asrın Yesevi'si Seyyid Ahmet Arvasi vefatının 33. yılı seneyi devriyesinde anıldı
Asrın Yesevi'si Seyyid Ahmet Arvasi vefatının 33. yılı seneyi devriyesinde anıldı

Asrın Yesevi'si Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 33. yılı seneyi devriyesi adı altında düzenlenen toplantıda film gösterimi ve konuşmayla anıldı. Anma toplantısının konuşmacısı Gazeteci Hüseyin Sarıkoç, Ahmet Arvasi’nin Türk Milliyetçiliği düşüncesini İslam’ı gaye edinen bir anlayışla savunduğunu söyledi.

Asrın Yesevi'si olarak bilinen eğitimci, toplumbilimci, şair ve yazar Seyyid Ahmet Arvasi, Ensar Vakfı'nın Süleymaniye'deki merkez binasında gösterimi yapılan film ve yapılan konuşma sunumuyla anıldı. “Türk-İslam Ülküsü”, “Kendini Arayan İnsan”, “Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz” gibi eserleriyle tanınan Arvasi'nin anması, Ensar Vakfı'nın konferans salonunda çok sayıda katılımcıyla gerçekleştirildi. Arvasi'nin vefatının 33. yılı seneyi devriyesi adı altında düzenlenen toplantının konuşmacısı gazeteci Hüseyın Sarıkoç oldu. Sarıkoç, konuşmasında Merhum Arvasi'nin eğitime verdiği önemi ve fikir hayatını anlattı.

Caner Sönmez - Davut Has

 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.