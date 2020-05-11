Assan Alüminyum'a doğrulama belgesi

Yassı alüminyum sektörünün dünyadaki en önemli üreticileri arasında yer alan Assan Alüminyum, risk yönetimi faaliyetleri ve bu alandaki uygulamalarıyla uluslararası risk yönetimi standartlarını kapsayan TS ISO 31000 Risk Yönetimi Sistemi Doğrulama Belgesi'ni almaya hak kazandı. Şirket açıklamasına göre Assan Alüminyum, yönetim sistemi performansı, operasyonel verimlilik ve üst düzey risk yönetim çalışmalarını planlı ve sistematik şekilde ele alması neticesinde bu belgeye sahip oldu.

Uluslararası standart ailesinin üyesi olan ISO 31000, gelecekte oluşabilecek zor koşulları öngören, riskler ortaya çıkmadan önlem alınmasını ve zaman tasarrufunu sağlayan, kaynak israfını önleyen, hedefleri gerçekleştirme ihtimalini artıran ve proaktif yönetimi teşvik eden bir sistem olarak biliniyor. Alüminyum sektöründe bu belgeyi alan ilk firma olduklarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, “Güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik değerlerimiz ile birlikte iş ortaklarımızla uzun yıllara dayanan bir çalışma kültürüne sahibiz. Bu kültürü ve sürdürülebilir bir şekilde çalışmalarımızı devam ettirebilmek için olası risklerimizi önceden görerek harekete geçmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Sürdürülebilirlik en önemli gündem maddemiz. Sürdürülebilirliğin 3 ana başlığından biri olan ve işletmeler için büyük önem taşıyan yönetişim kavramı, riski en iyi şekilde yönetmeyi gerektiriyor. Risk yönetimi kültürünün ve ilkelerinin günlük tüm faaliyetlerimizin bir parçası olarak tüm çalışanlarımız tarafından titizlikle içselleştirilmesi ve yürütülmesinin sağlanması sonucunda elde ettiğimiz bu belge ile doğru yolda olduğumuzu görmüş oluyoruz. Özellikle neredeyse tüm dünyanın etkilendiği, COVID-19 pandemisini yaşadığımız bugünlerde ani değişiklikler karşısında hızlı aksiyon almanın, esnekliğin ve değişime adapte olmanın önemini bir kez daha gördük. Bu alandaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. Şirket Nisan ayında uluslararası bağımsız araştırma ve danışmanlık kuruluşu Great Place to Work tarafından ‘En İyi İşveren' unvanına layık görülerek yine sektöründe bir ilke imza atmıştı.”