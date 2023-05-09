Assan Hanil, 25'inci yılı şerefine Hatıra Ormanı Projesi'ni hayata geçirdi

Kibar Holding şirketlerinden Assan Hanil, Ege Orman Vakfı iş birliği ile İzmit Taşköprü Sahası'nda sembolik fidan dikme organizasyonu düzenledi. Assan Hanil'in 25'inci yılı şerefine hayata geçirilen projede 5 bin fidanın dikilmesiyle yerel ekosistemin zenginleşmesine ve doğanın korunmasına katkı sağlanmak hedefleniyor.

Karbon ayak izini düşürecek

Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner proje ile ilgili olarak, "25 yıldır süregelen faaliyetlerimizde müşterilerimize, topluma ve çevreye olan sorumluluklarımızı en üst seviyede yerine getirmeye gayret ediyoruz. Hatıra Ormanı projesi ile de doğayı koruma ve sürdürülebilirliği teşvik etme konusundaki kararlılığımızı bir adım ileriye taşıdık. Bu değerli proje ile karbon ayak izimizi küçülterek doğaya karşı sorumluluğunuzu yerine getiriyoruz. Bağlı olduğumuz 2025 Kibar Holding Sürdürülebilirlik Stratejisi'ne de katkı sunan projede yer alan ve bizlere destek olan tüm paydaşlarımıza Assan Hanil adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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