Assan Hanil, ‘OSD Tedarik Sanayi Başarı Ödülü'nü aldı

Kibar Grubu bünyesinde faaliyet gösteren otomotiv sanayi üreticisi Assan Hanil, Otomotiv Sanayii Derneği tarafından verilen ‘OSD Tedarik Sanayi Başarı Ödülü'nün sahibi oldu. Dernek üyeleri tarafından kalite ve teslimat güvenilirliği, teknoloji geliştirmedeki iş birliği ve rekabetçilik kriterleri göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonucunda şirket, 2019'un en başarılı tedarikçisi olmaya layık görüldü.

Aldıkları ödülden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, “Dernek, Türk otomotiv sanayinin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Dernek, kurulduğu günden bu yana sektör paydaşlarını bir araya getirmiş, önemli iş birliklerine vesile olmuş ve özellikle tedarik sanayi için kilit rol oynamıştır. Köklü derneğimizin çok kıymetli üyeleri tarafından bu ödüle layık görülmek şirket olarak bizlere büyük gurur verdi. Aldığımız bu ödülle, şirketimizin yenilikçi ve teknoloji odaklı üretim anlayışı, katma değer üreten faaliyetleri, Ar-Ge'ye verdiği önem ve bu alana yaptığı yatırımların ne denli isabetli olduğunu kanıtlamış durumdayız. Layık görüldüğümüz bu ödüle yakışır şekilde, sahip olduğumuz yetkinlikleri daha da geliştirerek, belirlediğimiz stratejiler doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.