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Assan Hanil'de üst düzey atama

Assan Hanil'de üst düzey atama
Assan Hanil'de üst düzey atama

Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren otomotiv tedarik sektörünün önde gelen üreticilerinden Assan Hanil’de yeni bir atama gerçekleştirildi. Assan Hanil’in önemli yapılanmalarından Tedarik Zinciri Bölümü’nün direktörü, 6 yıl boyunca şirket içinde çeşitli sorumluluklar üstlenen Onur Bayram oldu.

Assan Hanil Tedarik Zinciri Direktörlüğü görevine şirketin deneyimli ismi Onur Bayram atandı. 6 yıldır Assan Hanil Satınalma biriminde farklı görevler üstlenen Bayram, şirketin tedarik zinciri yönetiminden sorumlu olacak.

Kariyerine 2006 yılında BN Tekstil'de satınalma sorumlusu olarak başlayan Bayram; 2007-2010 yılları arasında TIRSAN Treyler'de sırasıyla “Satınalma ve Planlama Takım Lideri” ve “Satınalma ve Tedarik Müdür Yardımcısı” olarak görev yaptı. 2015 yılında “Satınalma Birim Yöneticisi” olarak Assan Hanil bünyesine katılan Bayram; 2016-2020 yılları arasında ise sırasıyla “Satınalma Müdürü” ve “Satınalma ve Malzeme Planlama Müdürü” olarak çalıştı. Onur Bayram, Ocak ayı itibariyle “Tedarik Zinciri Direktörü” unvanını üstlendi.

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