Assan Hanil'in Ar-Ge Direktörü Talip Usta oldu

Otomotiv tedarik sektörünün Türkiye'deki önemli temsilcilerinden Assan Hanil'de Ar-Ge Direktörlüğü görevine Talip Usta atandı. Kariyeri boyunca başta Tofaş olmak üzere sektörün önemli paydaşlarında çeşitli sorumluluklar üstlenen Usta, 2018 yılında Assan Hanil'e adım attı. 3 yıl boyunca İş Geliştirme Müdürü olarak görev yapan Usta, Ağustos 2021 itibarıyla şirketin Ar-Ge Direktörü olarak çalışmalarını sürdürecek. Şirket kendi bünyesinde kurduğu Ar-Ge merkezinde, otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik alanına sağladığı katkının genişletilmesi ve hidrojen ekosisteminin oluşturulması yönünde kapsamlı çalışmalar yürütüyor.