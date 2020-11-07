AssisTT, EMEA bölgesinin en iyi çağrı merkezi seçildi

Türk Telekom'un çağrı merkezi şirketi AssisTT, çağrı merkezi sektörünün uluslararası anlamda en saygın ödüllerinden biri olan Contact Center World Awards'ta iki dalda büyük ödüle layık görüldü. EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) finallerinde yarışan AssisTT, ‘Best Contact Center (outsourced)' (En iyi çağrı merkezi) ve Türksat Kablo Tv projesiyle de ‘Best in Customer Service (outsorced)' (En iyi müşteri hizmetleri) kategorilerinde iki ayrı birincilik kazanarak, önemli bir başarıya imza attı. Bu yıl 15'inci kez gerçekleştirilen Contact Center World Awards, her yıl onlarca ülkeden yüzlerce şirketi bir araya getiriyor ve tüm dünyada çağrı merkezi şirketleri arasında en iyileri belirliyor.

“Çağrı merkezi sektörünün geleceğine yön vermeyi sürdüreceğiz”

Contact Center World Awards'ta kazandıkları iki ödülün, kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, “Yaklaşık bin 500 başvurunun yarıştığı itibarlı bir platformdan iki kategoride birincilik ödülüne layık görüldük. Müşterilerimizin stratejik iş ortağı olmanın verdiği sorumluluk ve eşsiz müşteri deneyimi hedefiyle hizmet veren bir şirket olarak başarılarımızın uluslararası platformlarda da tescillenmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Teknolojimize ve ekiplerimizin yetkinliklerine yaptığımız yatırımlarla çağrı merkezi sektörünün geleceğine yön vermeyi sürdüreceğiz. Başarılarımızı ödüllerle taçlandırmamızda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum” dedi.