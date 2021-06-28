Assos'ta kaçak restoran ve plaj kısmına yıkım kararı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos köyü Sazlıaltı mevkiinde, Halk TV'nin Sahibi Cafer Mahiroğlu Orman Bölge Müdürlüğü'nden kiraladığı ve içerisindeki mevcut yapıyı yıkarak yerine yenisini yaptığı iddia edilen lüks restoran Çanakkale İl Özel İdaresince mühürlendi. Bu mühür izinsiz sökülerek geçtiğimiz Cumartesi günü sezon açılışı yapıldı. Açılışa, CHP Genel Merkezi'nin önemli isimleri katıldı. Mührün izinsiz sökülerek, faaliyete geçirildiği gerekçesiyle suç duyurunda bulunuldu. Kaçak olduğu iddia edilen yapının mevzuata göre yıkım kararı bekleniyor.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden geçtiğimiz aylarda 20 yıllığına kaçak yapının yer aldığı alan kiralandı. İddiaya göre, burada mevcut olan eski yapıyı yıkarak yerine kıyı kenar çizgisi ihlal edilip, kaçak olarak lüks bir restoran ve beach club yapan Mahiroğlu'nun işletmesi 27 Mayıs tarihinde İl Özel İdaresi yetkililerince mühürlenmişti.

Ancak mührün sökülerek restoran ve beach clubtaki faaliyetlerin devam edildiği öne sürüldü. Geçtiğimiz Cumartesi günü sezon açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, CHP Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP'li milletvekilleri, CHP'li belediye başkanı katıldı.

İkinci derece sit alanı

Assos köyü Sazlıaltı mevkiinde işletmenin, yapı kayıt belgesinin kullanılarak yeni restoran yapıldığı fakat bu belgenin tadilat hakkı olmadığı öne sürüldü. İkinci derece doğal sit alanı olan arazide büyük bir değişim gerçekleştirildiği, yapı kayıt belgesine aykırı bir çalışma yapıldığı için buradaki ruhsatsız binanın yıkılacağı bildirildi. İl Özel İdaresi, yapı kayıt belgesinin iptalinin ardından, kaçak yapının mührünün kırılarak tekrar yapıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacak ve sürecin ardından yıkım kararı için çalışmalar başlatılacak.

CHP Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan da açılışa katıldı

CHP Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan da açılışa katılanlar arasında. Tarhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Genel Başkan Yardımcılarımız, PM Üyelerimiz ve milletvekili arkadaşlarımla birlikte Ayvacık Assos'ta Cafer Mahiroğlu'nun Select Et ve Balık Restaurant'ın açılışını gerçekleştirdik. Bölgeye ve çalışanlarına hayırlı uğurlu olmasını dileriz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan tepki

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Twitter adresinden yaşanan olaya tepki göstererek, "Sorsan hak, hukuk, adalet! Bir işiniz de doğru olsun! Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu Assos'ta iş yeri açıyor. Açılışta kimler yok ki? CHP tam kadro! Ama yer kaçak, yıkılacak! Daha ötesi mühürlenmiş ve mühür sökülmüş. Mühür fekkinden ceza davasına konu! Utanmadınız da bu cesaret ne? Yer sit alanı. İkincisi kıyı kenar (50 metre) çizgisi ihlal edilmiş. Yapı kayıt belgesindeki bina yıkılıp kaçak bina yapılmış. İnşaat mühürlenmiş ama mührü kırılmış" ifadelerine yer verdi.