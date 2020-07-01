Astana zirvesinin ana gündemi İdlib

Covid-19 salgını sebebiyle ertelenen Suriye konulu Astana görüşmeleri liderler seviyesinde ilk defa video konferans yoluyla bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılacağı zirvede, İdlib'deki durum en kritik başlıklar arasında yer alıyor. Ayrıca zirvede; TSK'nın bölgedeki gözlem noktalarının durumu, Esad rejimin ateşkes ihlalleri ve son dönemde terör örgütü HTŞ'nin Türk-Rus devriyesine yönelik provokasyonları da kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.



Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmeler olacak. Zirvede; PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden tamamen çıkarılması ve son günlerde örgütün güvenli bölgeye yönelik taciz atışları ve saldırılarının da gündeme gelmesi bekleniyor. Erdoğan ayrıca, PKK/YPG Fırat'ın doğusunda yeniden canlanmaması ve etkin hâle gelmemesi konusundaki taleplerini de muhataplarına iletilecek.



Zirvedeki bir diğer başlık Şam'ın siyasi geleceğini şekillendirecek olan Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmaları. Suriye rejimi, muhalifler ve sivil toplum örgütlerinden oluşturulan 150 kişi, BM çatısı altında faaliyetlerini sürdürürken, çalışmalardaki son durum ve bugüne kadar gelinen nokta da liderlerin gündeminde olacak. Özellikle İdlib'den Türkiye sınırına yönelen mültecilerin durumu ve insani yardımlar da zirvede görüşülecek başlıklar arasında bulunuyor.

Türkiye Gazetesi