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Asteroidle çarpışmanın 10 bin kilometrelik izi görüntülendi

Asteroidle çarpışmanın 10 bin kilometrelik izi görüntülendi
Asteroidle çarpışmanın 10 bin kilometrelik izi görüntülendi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) DART uzay aracının asteroide çarpması sonrası oluşan 10 bin kilometrelik izin fotoğrafı paylaşıldı.

NASA'nın DART misyonu kapsamında fırlattığı uzay aracının 27 Eylül'de asteroide çarpmasının ardından 10 bin kilometrelik iz oluştu. Şili'de gökbilimciler, Güney Astrofizik Araştırma Teleskobu ile çarpışmanın ardından dev asteroidin arkasında oluşan kuyruk yıldızı benzeri izi fotoğrafladı. Çarpışmadan 2 gün sonra çekilen fotoğrafta görülen izin daha da uzamasının beklendiği belirtildi.

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