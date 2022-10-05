Asteroidle çarpışmanın 10 bin kilometrelik izi görüntülendi

NASA'nın DART misyonu kapsamında fırlattığı uzay aracının 27 Eylül'de asteroide çarpmasının ardından 10 bin kilometrelik iz oluştu. Şili'de gökbilimciler, Güney Astrofizik Araştırma Teleskobu ile çarpışmanın ardından dev asteroidin arkasında oluşan kuyruk yıldızı benzeri izi fotoğrafladı. Çarpışmadan 2 gün sonra çekilen fotoğrafta görülen izin daha da uzamasının beklendiği belirtildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.