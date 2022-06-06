AŞTİ'deki kooperatif yolsuzluğu davasında 4 kişiye hapis cezası

Gelen suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlatmış ve 33 kişi hakkında dava açmıştı. Yapılan araştırmada, şüphelilerin 2015-2017 yılları arasında araçların yaptığı mesafeden yüzde 50 daha fazla yakıt masrafı olarak 5 milyon 299 bin TL elde ettiği, bir akaryakıt firmasına 1 milyon 413 bin TL yakıt faturası, 336 bin 163 TL yemek ücreti, 284 bin 600 TL seyahat ve konaklama, yağ ve yedek parça 1 milyon 463 TL ve 34 bin TL de yemek parası kestiği öğrenildi.

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 33 sanığın yanı sıra şikâyetçiler ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, 2014-2015 yılları arasında kooperatif başkanlığı yapan sanık Aytekin Aydın, 2015-2019 yıllarında başkanlık yapan sanık Ethem Ateş, 2019 yılana kadar başkan vekilliği yapan sanık Metin Cevizci ile 2019 yılana kadar muhasip üye olan sanık İlhami Dural'a, ‘zincirleme şekilde zimmet' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Kararda 4 sanığın da Lina Akaryakıt İnşaat Peyzaj Nakliyat İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti.'den yakıt, yağ, yedek parça gibi gerçekte olmayan alımlar yaparak zimmetlerine para geçirdikleri belirtildi. 29 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti. Mahkeme ayrıca ceza alan 4 sanık hakkında ‘memurun resmi belgede sahteciliği' suçundan da suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Engin Yağcı

