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Astım ve şeker hastası anne 923 gündür evladının yolunu gözlüyor

Astım ve şeker hastası anne 923 gündür evladının yolunu gözlüyor
Astım ve şeker hastası anne 923 gündür evladının yolunu gözlüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi 923’üncü gününde de devam ediyor.

Astım ve şeker hastası anne 923 gündür evladının yolunu gözlüyor - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi, 923'üncü gününde de devam ediyor.

Batman'da 2014 yılında 17 yaşındayken PKK ve HDP sempatizanları tarafından kandırılarak dağa götürülen Yunus Yenidoğan'ın annesi Remziye Yenidoğan, evladını PKK ve HDP'den istediğini söyledi.

Oğlunun Batman'da kaçırıldığını anlatan Yenidoğan, "Oğlum beni seviyor ve değer veriyorsan geri gelirsin, o hain insanların yanında kalmayacaksın. Beni çok bekletme burada, astım ve şeker hastasıyım, onlara kanma. Kaç adalete sığın, annenin yanına gel. Sen gelmeyene kadar buradan gitmiyorum. Seni hapse atmadan direkt bana verecekler" dedi.

Murat Başal
 

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