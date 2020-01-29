Aston Villa 'Devam' Leicester City 'Elveda'

İngiltere Lig Kupası yarı final ikinci maçında Aston Villa zorlu Leicester City'i eleyerek finale yükselen ekip oldu. Karşılaşmanın ilk dakikasından bu yana her iki takımın da varını yoğunu ortaya koyduğu, topun bir o kalede bir bu kalede olduğu karşılaşmada perdeyi 12. dakikada kaptan Jack Grealish'in asistinde Matt Target açtı. O dakikada itibaren Leicester City her ne kadar cevap vermek istese de Aston Villa savunması geçit vermedi. 72'de Iheanacho'nun golüyle beraberliği yakalayan Leicester City golün ardından bir çok pozisyondan da yararlanamadı. 1-1 biten ilk maçın rövanşında karşılaşmanın artık uzatma dakikalarına gideceği beklenirken 90+3'te sahneye tanıdık bir isim çıktı. Daha önceden Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla izlediğimiz Trezeguet maçın skorunu belirleyerek final biletini kaptı.

Ligde bir türlü form tutturamayan ancak kupada üst düzey performansını sürdürmeye devam ederek Leicester City'i de deviren Aston Villa'nın rakibi yarın oynanacak Manchester City-Manchester United karşılaşmasının ardından belli olacak. Her maçın favorisi olmasa da bir şekilde kazanmayı bilen Aston Villa'nın final performansı merakla bekleniyor.

Leicester City düşüşte

Premier Lig'in flaş ekiplerinden olan ve uluslararası medyada tüm dikkatleri üzerine çeken Leicester City için, son haftalara ligde kaybettiği puanların ardından lig kupasına da veda etmesiyle tehlike çanları çalıyor. Ligde peşpeşe kaybettiği Manchester City ve Liverpool maçlarının ardından yeniden bir seri yakalamayı hedefleyen Tilkiler bu kez başarılı olamamıştı ve süpriz Southampton ve Burnley mağlubiyetlerinin ardından ikinci sıradaki koltuğunu City'e bırakmıştı. Son olarak lig kupasına da veda ederek inişli ivmesini sürdüren Leicester ekibinde Brendan Rodgers'ın ne gibi hamleler yapacağı merak konusu.

Fatih Burak Yıldırım