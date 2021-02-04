AstraZeneca aşısı cumartesi günü Fransa'da uygulanmaya başlayacak

Fransa Başbakanı Jean Castex, Sağlık Bakanı Oliver Veran, Sanayi Bakanı Agns Pannier-Runacher ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanın ile birlikte düzenlediği basın toplantısında ülke genelinde Covid-19 salgınında son durum hakkında bilgi verdi.

“Nüfus odaklı ölüm oranı Avrupa'daki en düşük oranlardan biri"

Fransa'daki Covid-19 durumun endişe verici olmaya devam ettiğini belirten Castex, “Rakamlarımız nispeten sabit. Nüfus odaklı ölüm oranı Avrupa'daki en düşük oranlardan biri” ifadelerini kullandı. Castex, aşılama kampanyasını istikrarlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, “Dün ve bugün 100 binden fazla kişiye aşı yapıldı. Ocak ayı için hedeflediğimiz 1,5 milyon aşıya ulaştık. Mayıs ayına kadar isteyen 65 yaş üstü herkesi aşılamayı hedefliyoruz” dedi.

AstraZeneca'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının cumartesi günü vatandaşlara uygulanmaya başlayacağını belirten Castex, “Yeni AstraZeneca aşısı, Şubat ayı sonuna kadar ilk 4 milyon enjeksiyon hedefine ulaşmamızı sağlayacak. Bu aşı ilk önce sağlık çalışanları ve 65 yaş altı risk altında olan çalışanları aşılamak için kullanılmalıdır. Yarın akşam normalde 250 bin doz teslim edilecek” ifadelerini kullandı.

“Afrika türleri bizi İngiliz türünden daha fazla endişelendiriyor”

Korona virüsün mutasyonu hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Oliver Veran ise, "Brezilya ve Güney Afrika türleri bizi İngiliz türünden daha fazla endişelendiriyor. Bunlar daha bulaşıcı, daha tehlikelidir. Var bölgesinde dört vaka tespit edildi" ifadelerini kullandı.

AB, Novavax ve Valneva ile ön anlaşma imzalandı

Sanayi Bakanı Pannier-Runacher ise yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Novavax ve Valneva ile iki ön anlaşma imzaladığını duyurdu. Pannier-Runacher, “Avrupa Birliği bugüne kadar 2,6 milyardan fazla doz sipariş etti. Avrupa Komisyonu, hızlı bir şekilde aşılama merkezlerine teslim edilebilecek her aşı adayını incelemeye devam ediyor” dedi.

4 aşı Fransa'da üretilecek

Gelecek aylarda Fransa'da dört aşı üretileceğini belirten Pannier-Runacher, Mart'ta Moderna, Nisan'da Pfizer-BioNTech, Mayıs'ta CureVac ve Haziran'dan itibaren ie Sanofi aşılarının üretimine Fransa'da başlanacağını açıkladı.

“177 bin kişiye para cezası kesildi”

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, ülke genelinde saat 06.00 ile 18.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı kontrolleri hakkında bilgi verdi. Darmanin, “1.9 milyon kontrol gerçekleştirildi ve 177 bin kişiye para cezası kesildi. Sokağa çıkma yasağına uymamanın cezaları yüzde 53 arttı" dedi.

Darmanin, Fransa'nın AB dışındaki ülkelere sınırlarının kapatılmasından bu yana 102 bin kişinin kontrol edildiğini ve 680 kişinin negatif bir PCR testi sunmadığı için para cezasına çarptırıldığını belirtti.

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