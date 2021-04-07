AstraZeneca aşısı için 'kanda pıhtılaşma' açıklaması

AstraZeneca'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşı hakkındaki tartışmalar devam ederken, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından AstraZeneca hakkında yeni açıklama geldi. EMA, AstraZeneca aşısı ile kanda pıhtılaşma vakaları arasında bağlantı olduğunu ifade ederek, bunun çok nadir görüldüğünü açıkladı. EMA, kan pıhtılaşmasının AstraZeneca aşısının nadir bir yan etkisi olarak listelenmesi gerektiğini ifade etti. Aşı tedarikinde yaşanan aksaklıklara dikkat çeken EMA, aşının faydalarının risklerden daha fazla olduğunu vurguladı. EMA açıklamasında, "EMA'nın güvenlik komitesi bugün, düşük trombositli olağandışı kan pıhtılarının aşının çok nadir yan etkileri olarak listelenmesi gerektiği sonucuna vardı" denildi.

"Aşının kullanımına üye devletler kendi kara verecek"

EMA, “Şimdiye kadar, bildirilen vakaların çoğu, aşılamadan sonraki 2 hafta içinde 60 yaşın altındaki kadınlarda meydana geldi. Mevcut olan kanıtlara dayanarak, belirli risk faktörleri doğrulanmamıştır” ifadelerini kullandı. Korona virüs aşılarının güvenli ve etkili kullanımını desteklediğinin altını çizen EMA, ulusal düzeydeki aşılama kampanyaları sırasında aşının kullanılmasının üye devletlerce belirleneceğini ifade etti.

Faydaları risklerinden fazla

EMA Direktörü Emer Cooke yaptığı açıklamada, AstraZeneca ve kan pıhtılaşması arasında belirli bir risk faktörünün tanımlanmadığını ancak pıhtıların aşıya verilen bir bağışıklık tepkisine bağlanabileceğini ifade etti. Cooke, "Nadir olaylar her yaşta görüldüğü için yaş, cinsiyet veya tıbbi geçmiş gibi belirli risk faktörleri doğrulanamadı" ifadelerini kullanarak, "AstraZeneca aşısının Covid-19'u önlemedeki faydaları, genel olarak yan etki riskinden ağır basmaktadır" dedi.

Erken teşhis hayat kurtarır

EMA, sağlık uzmanlarının, kan pıhtılaşması ve düşük trombosit belirtilerini erken teşhis ve tedavi ederek komplikasyonları önleyebileceğini açıkladı. EMA ayrıca, aşı olanların nefes darlığı, göğüs ağrısı, bacakta şişme, kalıcı karın ağrısı, şiddetli ve kalıcı baş ağrısı veya bulanık görme dahil olmak üzere nörolojik semptomlar yaşaması halinde derhal tıbbi yardım almaları gerektiğini açıkladı.

İngiltere'de 30 yaş altında aşının kullanılmaması tavsiye edildi

İngiltere'de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) 30 yaşın altındaki kişilere AstraZeneca aşısı yerine alternatif başka bir Covid-19 aşısının uygulanmasını önerdi. AstraZeneca aşısının 30 yaşın altındaki kişilere uygulanmasıyla nadir olan kan pıhtılaşma riskinin arttığını belirten MHRA, 18-29 yaşları arasındaki kişilere, mümkün olan başka bir alternatif aşının uygulanmasını önerdi.

Özlem Kaplan

