AstraZeneca'dan Japonya Sağlık Bakanlığına başvuru

Covid-19 aşılama programına bu ay ortası itibariyle başlamayı hedefleyen Japonya'da, yeni bir adım geldi. İngiliz ilaç devi AstraZeneca, Oxford Üniversitesi işbirliği ile geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanım onayı için sağlık bakanlığına başvurdu. Pfizer-BioNTech aşısının ardından Japonya'da kullanım onayı arayan ikinci aşı üreticisi olan AstraZeneca'nın Japonya'da yürüttüğü klinik testlerin sonuçlarını Mart ayında hükümete sunmayı hedeflediği bildirildi.

Anlaşma sağlanmıştı

AstraZeneca, Japonya hükümeti ile 60 milyon kişiye yetecek 120 milyon dozluk aşının tedariki konusunda anlaşmaya varmıştı. Tedarik sıkıntısı yaşamak istemeyen şirketin, Japon ilaç firmalarına lisans vererek ülkede yaklaşık 90 milyon dozluk aşı üreteceği gündeme gelmişti. AstraZeneca'dan önce ilaç devi Pfizer'ın Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanım onayı için Japonya hükümetine başvuruda bulunmuş, yasal iznin bu ay ortasında verilebileceği belirtilmişti.

Vaka sayısı 400 bini aştı

Japonya'da son 24 saatte 106 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 6 bin 295'e yükselmiş, bugün doğrulanan 2 bin 372 yeni enfeksiyon ülke genelindeki vaka sayısını 402 bin 373'e taşımıştı.

Burak Ersoy