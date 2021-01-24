AstraZeneca'nın ürettiği 600 bin doz aşı Çarşamba günü Sri Lanka'ya ulaşacak

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın korona virüse karşı ortak geliştirdiği 600 bin doz aşının Çarşamba günü ülkeye ulaşmasının beklendiğini söyledi. Rajapaksa, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aşılamada sağlık sektörü çalışanlarına ve risk altında olan kişilere öncelik verileceğini ifade etti.

Sri Lanka'da, toplam korona virüs vaka sayısı 57 bin 587'ye yükselirken, korona virüsten kaynaklanan can kaybı sayısı 280 olarak açıklandı. Öte yandan Sri Lanka, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına acil kullanım onayı vermişti.