AstraZeneca/Oxford Üniversitesi, aşının AB'de kullanımı için EMA'ya başvurdu

Dünya genelinde birçok ülkede korona virüse karşı aşı çalışmaları sürüyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından ortak geliştirilen Covid-19 aşısının Avrupa ülkelerinde kullanımı için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvurduğunu duyurdu. Leyen, başvuruyu “İyi haber! AstraZeneca aşısının AB'de kullanımı için EMA'ya başvuruda bulundu” ifadeleri ile duyurdu. EMA'nın aşının güvenliğini ve etkinliğini değerlendireceğini belirten Leyen, “Değerlendirme sonucu olumlu olursa aşının Avrupa'da kullanımına izin vermek için tüm hızımızla çalışacağız” dedi.

AB'de kullanımına izin verilen 3. aşı olacak

AstaZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşı EMA tarafından onaylanırsa, BioNTech-Pfizer ve Moderna'nın Covid-19 aşılarının ardından AB'de kullanımına izin verilen üçüncü aşı olacak. EMA'ya göre, verilerin yeterince sağlam ve eksiksiz olması koşulu ile şartlı yetkilendirmeye ilişkin değerlendirme 29 Ocak'ta sonuçlanabilir.