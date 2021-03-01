Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı

Uluslararası Uzay İstasyonunun tarihindeki 235'nci uzay yürüyüşü başarıyla tamamlandı. 5 Mart Cuma günü ise Japonya araştırmacılık Uzay ajansı jaks astronotlarının güneş panelleri için gerekli modifikasyon kitlerini monte etmesi planlanıyor…

Bu uzay yürüyüşü Glover'ın ve Rubins'in kariyerindeki 3'üncü, 5 Mart'taki uzay yürüyüşü ise Rubins ve Nguchi'nin kariyerlerindeki 4'üncü uzay yürüyüşü olacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki mevcut güneş panelleri 15 yıllık hizmet ömrü için tasarlanmalarına rağmen 2000 yılında bu yana hizmet veriyorlar.

Uluslararası Uzay İstasyonu bu yıl mevcut güneş panellerine ek olarak yeni güneş panellerinin konuşlandırılması ile istasyonun gücü 160 kilovattan 215 kilovata çıkarılacak. Yeni güneş panellerinin ilk çifti Haziran ayında uzaya gönderilecek. NASA uzmanları ilave enerji sayesinde uzay istasyonunda daha fazla deney gerçekleştirilebileceğini söylüyor.