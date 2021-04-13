İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Asya Şampiyonlar Ligi başlıyor

Asya Şampiyonlar Ligi başlıyor
Asya Şampiyonlar Ligi başlıyor

Asya Şampiyonlar Ligi, yarın başlıyor. Batı grubunun maçlarıyla başlayacak olan lig, 14-30 nisan tarihleri arasında oynanacak.

Asya Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın başlıyor. D-Smart'tan yayınlanacak olan Asya Şampiyonlar Ligi'nin batı grubu maçları 14-30 Nisan tarihleri arasında oynanacak. Açılış maçı ise Persepolis ile Al Wahda arasında olacak.
Naklen yayınlanacak olan 10 maçın programı şu şekilde:

14 Nisan Çarşamba

17.30 Persepolis-Al Wahda
18.00 Pakhtakor-Tractor
21.00 Al Sadd-Foolad
21.00 Al Wehdat-Al Nassr
23.00 Goa-Al Rayyan
00.00 Sharjah-Air Force

15 Nisan Perşembe

20.45 Al Duhail-Al Shorta
22.30 Esteghlal-Al Ahli
23.15 Istiklol-Shabab Al Ahli
00.30 Al Ahli-Olmaliq

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.