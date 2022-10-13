Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı başladı

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK-CICA) 6'ncı Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı. Oturum öncesi liderler aile fotoğrafı çektirdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin fotoğraf karesinde yan yana yer aldı.

CICA Zirvesi'nin açılış konuşmasını ev sahibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev yaptı.

Hülya Keklik





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