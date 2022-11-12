At arabası ile hurda taşıdılar, yetmedi atın yüzüne vurarak işkence yaptılar

Arnavutköy Hicret Mahallesi'nde dün gece hurdacılık yapan ve sarhoş oldukları iddia edilen 2 kişinin kendilerini çeken ata işkencesi, onları camdan gören vatandaşların yüreklerini dağladı. Kemer ile kendilerini çeken atın yüzüne vuran kişiler cep telefonu kamerası ile görüntülendi. O anları gören vatandaşlar hem cep telefonu ile kayıt yaparken hem de polise haber verdi. Polis ekipleri kendilerini çeken ata işkence yapan kişilerin peşine düştü.

Batuhan Toprak



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