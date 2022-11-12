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At arabası ile hurda taşıdılar, yetmedi atın yüzüne vurarak işkence yaptılar

At arabası ile hurda taşıdılar, yetmedi atın yüzüne vurarak işkence yaptılar
At arabası ile hurda taşıdılar, yetmedi atın yüzüne vurarak işkence yaptılar

Arnavutköy’de gece at arabası ile hurda toplayan 2 kişi, kendilerini çeken ata işkence yaptı. Şahısların kemer ile atın yüzüne vurdukları an bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

At arabası ile hurda taşıdılar, yetmedi atın yüzüne vurarak işkence yaptılar - Tıkla İzle

Arnavutköy Hicret Mahallesi'nde dün gece hurdacılık yapan ve sarhoş oldukları iddia edilen 2 kişinin kendilerini çeken ata işkencesi, onları camdan gören vatandaşların yüreklerini dağladı. Kemer ile kendilerini çeken atın yüzüne vuran kişiler cep telefonu kamerası ile görüntülendi. O anları gören vatandaşlar hem cep telefonu ile kayıt yaparken hem de polise haber verdi. Polis ekipleri kendilerini çeken ata işkence yapan kişilerin peşine düştü.

Batuhan Toprak
 

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