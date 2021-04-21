At arabasındaki 13 sıva iskelesi ayağına polis el koydu

Vişnelik mahallesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince durdurulan at arabasında 13 adet yaklaşık 400-500 kilogram ağırlığında metal sıva iskelesi ayağı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine at arabasını kullanan F.D. isimli şahsa malzemeleri nereden aldığı soruldu. Emniyet ekiplerinin sorularına yanıt olarak yer, sokak veya adres veremeyeceğini söyleyen şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 13 adet metal ayak muhafaza altına alındı.



Mısra Ezginur Göçer

