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At Yarışları 10 Haziran'da yeniden başlıyor

At Yarışları 10 Haziran'da yeniden başlıyor
At Yarışları 10 Haziran'da yeniden başlıyor

Korona virüs salgını nedeniyle 20 Mart'tan bu yana ara verilen at yarışları yeniden başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada at yarışlarının durumu hakkında bilgi verdi. Erdoğan hipodromların 10 Haziran Çarşamba gününden itibaren yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu.

Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) de yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sosyal hayatta normalleşme süreciyle ilgili 28 Mayıs Perşembe günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında; hipodromların 10 Haziran 2020 Çarşamba günü itibariyle yeniden faaliyete geçeceğini açıklamıştır" denildi.

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