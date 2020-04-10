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At yarışları için erteleme kararı tekrar değerlendirilecek

At yarışları için erteleme kararı tekrar değerlendirilecek
At yarışları için erteleme kararı tekrar değerlendirilecek

Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ertelenen at yarışları için karar Mayıs ayının ilk haftası verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ertelenen at yarışları için kararın Mayıs ayının ilk haftası verileceği duyuruldu. Türkiye'deki Covid-19 salgınının seyri takip edilerek, başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu olmak üzere ilgili makamların görüşlerinin de uygun olması halinde ayrıca alınacak ilave tedbirlerin kapsam ve mahiyetinin de gerekli ve yeterli düzeyde olması kaydıyla, at yarışlarının yapılmasına karar verileceğinin belirtildiği açıklamada, “Bu bağlamda at yarışları ile ilgili daha önce alınan erteleme kararının 2020 yılı Mayıs ayının ilk haftasında tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir. 6132 sayılı Kanun'a göre icra edilen at yarışları Bakanlığımız tarafından 20.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere ikinci bir bildirime kadar ertelenmişti” denildi.

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