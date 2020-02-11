ATA AÖF bütünleme sonuçları sorgulama, ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF internet sitesinde yer alan bilgiye göre sınav sonuçları 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Öğrenciler, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuçlarını OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) ekranı üzerinden görüntüleyebilecek. Sınav sonuçları henüz açıklamadı ancak açıklanır açıklanmaz bütünleme sınav sınav sonuçlarına buradan erişebilirsiniz...

Başarı notu hesaplamasında sınavların puana katkısı \% kaç olarak hesaplanır?

Ders başarı notu ara sınav puanının \%30'u ve yarıyıl sonu/bütünleme/üç ders sınav puanının \%70'i alınarak hesaplanır. Yalnızca Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) \%60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının \%40'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin geçme veya kalma durumunu başarı notu belirler. Tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.

Sınav sonuçları ne zaman ilan edilir?

Sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasını izleyen 2 hafta içerisinde ilan edilir.

Sınav sonuçlarını nereden öğrenebilirim?

Sınav sonuçlarınızı Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den öğrenebilirsiniz.

Sınav sorularına ve sonuçlarına itiraz etmek için ne yapabilirim?

Sınav sorularına, soruların yayınlanma tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sınav sonuçlarına ise sonuçların ilanından itibaren 3 iş günü içerisinde Fakültemize yazılı bir itiraz dilekçesi göndererek veya Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerindeki itiraz bölümünden itiraz edilebilir.