ATA AÖF sonuçları sorgulama, ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? 28-29 Aralık tarihlerinde ATA AÖF güz yarıyılı sınavlarına giren öğrencilerin gözü şimdi ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasında. Öğrenciler, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuçlarını OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) ekranı üzerinden görüntüleyebilecek. Sınav sonuçları henüz açıklamadı ancak açıklanır açıklanmaz yine buradan güz yarıyılı sınav sonuçlarrına ulaşabilirsiniz...

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI İLE İLGİLİ DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında buradan sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bütünleme Sınavları: 01- 02 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak.

AÖF BAŞARI NOTU HESAPLAMASINDA SINAVLARIN KATKISI NE KADAR?

Ders başarı notu ara sınav puanının \%30'u ve yarıyıl sonu/bütünleme/üç ders sınav puanının \%70'i alınarak hesaplanır. Yalnızca Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) \%60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının \%40'ı alınarak hesaplanır.

Sınavlarda 4 yanlış 1 doğruyu götürür mu?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Adı geçen düzenlemede:

“Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi” hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir. Öğrencinin geçme veya kalma durumunu başarı notu belirler. Tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.