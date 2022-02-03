Ata Spor Kulübü'nden İHA'ya iki ödül

Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından yapılan ve Bakırköy Belediyesi'nin desteklediği 'Sporun Enleri 2021' töreni İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Törende 2021 yılında Türk sporuna katkı sağlayanlara, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporculara, antrenörlere ve yöneticilere ödüller verildi. Törende spor müsabakalarında görev alan basın mensupları da unutulmadı.

Törene Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, Teknik Direktör Yılmaz Vural, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Avşar, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Ekrem Şirin, Mehmet Akif Şener, İBB Spor Kulübü Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kubat, Kanada eski Büyükelçisi Ali Rıza Çolak ve çok sayıda davetli katıldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile futbolcu Uğurcan Çakır, Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda para masa tenisi branşında altın madalyanın sahibi olan Abdullah Öztürk ile Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu da video mesaj göndererek teşekkür etti.

Ata Spor Kulübü'nün yaptığı ödül töreninde İhlas Haber Ajansı spor servisi iki ödül aldı. 'Yılın En İyi Spor Muhabiri' İHA muhabiri Bozhan Memiş, 'Yılın En İyi Foto Muhabiri' de İHA foto muhabiri Mehmet Şirin Topaloğlu oldu.

Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu, yaptığı açılış konuşmasında, "Ata Spor Kulübü'nde artık dünya ve Avrupa şampiyonları yetiştiriyoruz. Gelinen nokta bu 3 yıl önce başlattığımız bu organizasyonda En'e gidenlere de katkı sunalım istedik. En'i değil giden yoldaki insanları da değerlendirelim istedik. Başta Bakırköy Belediyesi Başkanı Bülent Kerimoğlu'na ve katkı sunan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bübül ise bu sıkıntılı günlerde davete geldikleri için herkese teşekkür etti.

Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç de Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği organizasyona katkı sunan herkese teşekkürlerini sundu.

Sporun Enleri 2021 töreninde ödüle alan isimler şöyle:

2021 Yılı Spor İnsanı Ödülü: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

2021 Yılı Futbol Takımı Ödülü: Beşiktaş Jimnastik Kulübü

2021 Yılı En Başarılı Kulüp Başkanı Ödülü: Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi

2021 Yılı Teknik Direktörü Ödülü: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

2021 Yılı En İyi Futbolcu Ödülü: Uğurcan Çakır

2021 Yılı Yıldızı Parlayan Futbolcu Ödülü: Kerem Aktürkoğlu

2021 Yılı Türk Futboluna Katkı Ödülü: Yılmaz Vural

2021 Yılı Fair-Play Ödülü: Erhan Çelenk

2021 Yılı En İyi Kadın Voleybol Takımı Ödülü: VakıfBank Spor Kulübü

2021 Yılı En İyi Erkek Voleybol Takımı Ödülü: Halkbank Erkek Voleybol Takımı

2021 Yılı Yılın En İyi Spor Kulübü Ödülü: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

2021 Yılı En İyi Voleybolcu Ödülü: Eda Erdem

2021 Yılı En İyi Erkek Sporcu Ödülü: Mete Gazoz

2021 Yılı En İyi Kadın Sporcu Ödülü: Busenaz Sürmeneli

2021 Yılı Yıldızı Parlayan Sporcu Ödülü: Emre Sakçı

2021 Yılı Yıldızı Parlayan Sporcu Ödülü: Toprak Razgatlıoğlu

2021 Yılı Yıldızı Parlayan Sporcu Ödülü: Ayşe Begüm Onbaşı

2021 Yılı Profesyonel Boksta Yılın En İyi Sporcu Ödülü: Serdar Avcı (Universal Boxing Organization UBO Altın kemer Sahibi ve WBC Asya kıtası gümüş kemer sahibi)

2021 Yılı Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü: Mardin 2. Ulusal Spor Ve Kadın Zirvesi / Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu Marmara Üniversitesi Eskar Müdürü

2021 Yılı Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü: Sağlık Çalışanları İçin Rusya'dan Türkiye'ye Yüzme Projesi / Kürşad Tüzmen

2021 Basketbol Takımı Ödülü ve 2021 Yılı Basketbol Koçu Ödülü: Anadolu Efes Spor Kulübü / Ergin Ataman

2021 Yılı Basketbolda Kariyer Ödülü: Bahar Çağlar Ökten

2021 Yılı En İyi Su Sporları Sporcu Ödülü Ve 2021 Yılı Su Sporları Antrenörü Ödülü: Derin Toparlak / Canberk Babaoğlu

2021 Yılı Yükseliş Yapan Federasyon Ödülü: Türkiye Yüzme Federasyonu

2021 Yılı Doğaya Duyarlı Sporcu Ödülü: Birgül Erken

2021 Yılı Spor Yöneticisi Ödülü: Erdem Aslanoğlu

2021 Yılı Türk Sporuna Katkı Ödülü: Recep Korkut

2021 Yılı Juri Özel Ödülü: İbrahim Yavuz, Kenan Nuhut, Rafael Ağayev, Deniz Kayadelen, Zehra Elibol, Adem Süleymanoğlu, 2.23 Event ve Organizasyon Şirketi, Arif Kızılyalın

Basın Ödülleri

2021 Yılı En İyi Spor Kanalı Ödülü: TRT Spor -Yıldız

2021 Yılı En İyi Spor Programı Ödülü: A Spor - Takım Oyunu

2021 Yılı En İyi Spor Haberi Ödülü: Nesrin Aydın Yaldız - DHA

2021 Yılı En İyi Spor Gazetesi Ödülü: Fanatik Gazetesi

2021 Yılı En İyi Spor Sayfası Ödülü: Sabah Gazetesi

2021 Yılı En İyi Spor Muhabir Ödülü: Bozhan Memiş - İHA, Serhan Türk - DHA, Hilmi Sever - AA

2021yılı En İyi Foto Muhabir Ödülü: Mehmet Şirin Topaloğlu - İHA, Murat Önel - AA, Murat Akbaş - Fanatik Gazetesi

2021 Yılı En Cesur Spor Programı Ödülü: Stüdyoda Futbol - Haluk Yürekli - TGRT

2021 Yılı Spora Destek Veren En İyi Haber Kanalı: NTV Haber, Habertürk, TRT Haber

2021 Yılı Amatör Spora Destek Veren Kanal Ödülü: SportsTV - İlhan Uzundurukan

2021 Yılı Amatör Sporda Farkındalık Oluşturan En İyi Tv Programı ve Yapımcısı Ödülü: KRT TV - Sportif Yaşam Programı

Oğuzhan Ort - Bora Akyol