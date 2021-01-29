Atagül'ün hastalığı nedir? Neslihan Atagül'ü diziden koparan Geçirgen Bağırsak Sendromuyla nedir? Neslihan

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakteriyle başrolde oynayan Neslihan Atagül'ün ‘geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanmasıyla sosyal medya gündemine oturan hastalık hakkında Denizli Özel Cerrahi Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dündar Güngör hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Uzm. Dr. Güngör, “Normalde bağırsaklar tek kat hücreden oluşan ve bağırsaklarda sindirilmiş gıdaların vücuda girmesini sağlayan bir süzgeç gibidir. Bu süzgeç bağırsaktaki toksinlerin, parazitlerin ve zararlı maddelerin vücuda girmesini engeller. Bu görevi yaparken hücrelerin arasındaki deliklerden yararlanır. Bu delikler çok küçüktür ve sadece sindirilmiş gıdaların geçmesine izin verir. Diğer zararlı maddeleri örneğin bakteri, mantar, toksin gibi parçaları geçirmez. Çeşitli sebeplerle bu tek katlı hücre tabakasının bütünlüğü bozulursa aradaki deliklerin (porların) büyüklükleri artar ve diğer zararlı maddelerin vücuda girmesine ve vücutta çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olur. Bu maddeler bağışıklık sistemini uyarır bu da inflamasyon ve kronik hastalıkların oluşmasını tetikler” dedi.

“Aşırı C vitamini ve demir alımı da bağırsak geçirgenliğini arttırır”

Uzm. Dr. Dündar Güngör, Geçirgen Bağırsak Sendromu'nun nedenlerinin neler olduğunu belirtti. Uzman Dr. Güngör, “Diyetlerde az lifli besinler ile beslenme, aşırı alkol tüketimi, aşırı yağlı beslenme, antibiyotikler (Yoğun antibiyotik kullanımı), tarım ilaçlarıyla temas etmiş gıdalar ile beslenme, kişinin alerjisi olduğu besinler ile beslenme bunlar Laktoz, gluten, bazen domates, biber ve patlıcan olabilir. Mide ilaçları, yoğun ağrı kesici kullanımı, enfeksiyonlar, parazitler, stres ( Vücuttaki kortizol seviyesini arttırır, bu durumda bağışıklık sistemini baskılar), magnezyum, çinko, A vitamini ve D3 vitamini eksiklikleri ile aşırı C vitamini ve demir alımı da bağırsak geçirgenliğini arttırır” diye konuştu.

“Tedavi önerilerini mutlaka bir uzmana muayene olduktan sonra kullanmasını öneririm”

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Güngör, Geçirgen Bağırsak Sendromu'nun hangi hastalıklara neden olabileceğini ve tedavi yöntemlerinin neler olduğunu ise sırasıyla anlattı. Uzm. Dr. Güngör, “Kronik kabızlık, birçok besine karşı alerji gelişmesi, karaciğer yağlanması, insülin direnci oluşması, otoimmüm hastalıkları ( Haşimato tiroiditi, sedef hastalığı), obezite ya da aşırı zayıflık, psikiyatrik hastalıklar, depresyon, anksiyete ve kronik yorgunluk gibi hastalıklara neden olabilir. Sendromun tedavi yöntemleri ise, Lif yönünden zengin gıdalarla beslenme, az yağlı, glutensiz, domatessiz, bibersiz, çileksiz, üzümsüz beslenme, stresten uzak durmak, egzersiz yapmak, ozon tedavisi, mide ilacı, antibiyotik, ağrı kesicileri az kullanmak, vitamin D3, B12 vitamini, A vitamini, çinko, magnezyum almak, prebiyotik ve probiyotik takviyesi yararlı olabilir. Zerdeçal, zencefil, meyan kökü, papatya alımı da faydası açısından değerlidir. Az karbonhidratlı, az proteinli beslenerek bağırsakları dinlendirmek çok önemlidir. Geçirgen Bağırsak Sendromu bulunan hastaların tüm bu saydığım tedavi önerilerini mutlaka bir Dahiliye (İç Hastalıkları) uzmanına muayene olduktan sonra kullanmasını öneririm” dedi.

Semih Can Yılmaz

