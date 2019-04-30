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ATAK-2 taarruz helikopteri İDEF'te görücüye çıktı

ATAK-2 taarruz helikopteri İDEF'te görücüye çıktı
ATAK-2 taarruz helikopteri İDEF'te görücüye çıktı

TUSAŞ ATAK-2 olarak bilinen Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinim tam boy modelini hazırladı. İDEF-19’ta vitrine çıkartılan helikopter katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Kamuoyunda ATAK helikopterinin "ağır abisi" olarak bilinen Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri (ATAK-2), Dünyanın önde gelen savunma sanayisi etkinlikleri arasında yerini alan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) ilk kez vitrine çıktı. Türkiye adına önemli bir ilk yaşanan fuarda, bir yandan helikopterin birebir ölçülerdeki modelini çalışan TUSAŞ, yoğun bir mesainin sonunda Ağır Sınıf Taarruz Helikopter "mockup"ını IDEF'19'a yetiştirdi. Ağır Sınıf Taarruz Helikopter modeli, TUSAŞ'ın standında başta kendi sınıfındaki en etkili taarruz helikopteri Atak olmak üzere şirketin diğer hava platformlarıyla ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Fuara katılanlar tarafından yoğun ilgi gören ATAK-2, dakikalarca incelendi. 

Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker

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