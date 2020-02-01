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Atakan Karahan, Les Petits As'ta yarı finalde

Atakan Karahan, Les Petits As'ta yarı finalde
Atakan Karahan, Les Petits As'ta yarı finalde

Atakan Karahan, Fransa'da düzenlenen Tennis Europe takviminin en önemli turnuvalarından biri olan Les Petits As'ta yarı finale yükseldi.

Avrupa klasmanının kendi yaş kategorisinde bir numarası olan Atakan Karahan, Fransa'nın Tarbes kentinde düzenlenen Les Petits As'ta sırasıyla Ukraynalı, Bulgar ve Amerikalı rakiplerini eleyerek geldiği çeyrek finalde karşılaştığı Hırvat rakibi Fran Rakonic'i 6-1, 6-2'lik skorla rahat geçti ve adını son dörde yazdırdı. Karahan, geçmiş yıllarda Rafael Nadal, Bianca Andreescu, Michael Chang ve Martina Hingis gibi önemli isimlerin şampiyon olduğu Tennis Europe kapsamında düzenlenen Beş Super Category Turnuvası'ndan biri olan Les Petits As'ta 1 numaralı seribaşı olarak mücadele eden ilk Türk tenisçi unvanının da sahibi oldu.
14 yaşındaki milli tenisçi, yarı finalde 3 numaralı seribaşı Ukraynalı raket Oleksandr Ponomar ile karşılaşacak.

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