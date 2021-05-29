Ataköy - İkitelli Olimpiyat metro hattının 2 istasyonu hizmete açıldı

Başakşehir, Bağcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy hattını birbirine bağlayacak olan Ataköy- Olimpiyat metro hattının Bahariye ve Masko istasyonları hizmete açıldı. İstasyonların açılışı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, İBB'nin aynı anda 10 metro hattının yapımını sürdürdüğünü belirterek, "Aynı anda 10 metro istasyonunu yapıp masraflarını karşılayacaksınız 1 milyon 600 bin haneye yardım götüreceksiniz. Bunun maliyeti de 1 milyar 200 milyon lira. Sadece sosyal yardım yapılmıyor 63 bin 186 öğrenciye de burs veriliyor" dedi.

İstanbulluların ulaşım sorununun çözmek için çalıştıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hiç kimsenin kimliği inancı yaşam tarzıyla uğraşmıyoruz hepsi başımızın üstüne, işine zamanında gidip gelebilecek mi ulaşımı sağlıyor muyuz? Evet bu sorunun üzerine kilitleneceğiz. Eski anlayışı geride bıraktık. Oy versin vermesin madem İstanbul'da yaşıyor herkese eşit hizmet götürülecek ama yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapacağız. Kentin sağladığı bütün imkanlardan yararlanmak durumundalar" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise görevi devraldıklarında İstanbul'da metro hatlarının 233 kilometre olduğunu vurgulayarak, "Şu an itibariyle 260 kilometreye ulaştık bir nevi İstanbul'a 2 yılda 27 kilometre daha metro hattını ilave ettik. 5, 6 yılda yapılan metro hattının benzerini biz işine odaklanarak İstanbul'un hizmetine sunduk. Yetmeyeceğini biliyoruz bu daha başlangıç olduğunu bilinmesini istiyoruz." dedi.







İmamoğlu, "2019-2024 arasında 103 kilometre metro inşa edeceğiz. Şöyle bir tarafı var 25 yılda yapılan metronun neredeyse yarısını biz sadece 5 yılda İstanbul'a hediye edeceğiz. Bizden önce ihalesi yapılmış 12 raylı sistem vardı ne yazık ki 10 adedi 2 yıldır duruyordu böyle teslim aldık. Kalan 2 hattın inşası yavaşlatılmıştı nereye gideceğini bilemeyen yöneticilerin durumlarını ilk geldiğimizde yaşadık. Biz görevi devraldığımıza kadar hiç başlanmayan kazması vurulmayan hatlarımız vardı. Tabiri caize ne devlet ciddiyeti ne ihale şeffaflığı ne de vatandaşın bütçesini önceliğine almayan akılcı bir proje yoktu. Göreve geldiğimizde 6 ay dan daha fazla bir sürede bu projeleri İstanbullunun haklarını hukuksal durumu araştırdık. Ardından öz kaynaklarımızı temin ettiğimiz kredileri, tahvil ihracından elde ettiğimiz fonları kullanarak hızla inşaatlarımıza başladık bugün İstanbul aynı anda dünyanın en fazla metro yapan durumuna geldi. Bu başarı işine odaklanan bu ekibin ahlaklı liyakatli bir şekilde insanlarını işine motive eden bu ekibin başarısıdır" ifadelerini kullandı.





Açılışı yapılan hattın önemine de değinen İmamoğlu, “Çok değerli hattı hizmete açıyoruz Olimpiyat -Ataköy hattımızın İkitelli - Bahariye kısmını hizmete açıyoruz. Kısmi açılış yapmanın hem enerjisi hem faydası büyük olduğu için bu şekilde yönetmeye karar verdik. Bu hat 13 kilometre, Başakşehir, Küçükçekmece'yi, Bağcılar'ı, Bahçelievler ve Bakırköy'ü içine alıyor ve bu hat günlük 500 bin insanımızı taşıma kapasitesine sahip olacak. Bu hatla birlikte İkitelli - Ataköy arasındaki süre tek yön yolculuk süresi 30 dakikaya inecek bu aynı zamanda sahille buluşabilen bir hattımız da olabilecek. Ulaşım hattı içinde 5 değerli hattımız da var. Bugün birinci etabını açıyoruz, ikinci etabını inşallah 2022 yılında tamamını açarak 500 bin insanın faydalanacağı bu hattı sizinle beraber İstanbul halkının hizmetine sunacağız.” diye konuştu.

Armağan Yılmaz

