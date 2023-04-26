Atakum'un parklarında bahar temizliği

Kentteki yeşil alanların, buluşma ve dinlenme noktalarının sayısını artırmanın yanı sıra mevcut park ve bahçelerin düzenli bakımını yapan Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, baharın kendini hissettirmesiyle birlikte detaylı çalışmalara başladı. Kent genelindeki parklarda eşzamanlı olarak sürdürülen çalışmalarda ilk adım çim biçimi, ağaçların bakımı ve parkların genel temizliği oldu.

Atakumluların kentteki park ve bahçelerde keyifli şekilde vakit geçirebilmesi için bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri; bitki bakımıyla başladığı bahar temizliğine tadilat gerektiren sosyal donatıların bakımı, oyun gruplarının güvenli hale kullanılabilmesi için çalışmalar ile parkların estetik görünümlerinin yenilenmesi için çalışmalarına aralıksız devam edeceğini belirtti.

(ED-NSO-Y)

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