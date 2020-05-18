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Atalanta-Valencia maçının korona virüse etkisi!

Atalanta-Valencia maçının korona virüse etkisi!
Atalanta-Valencia maçının korona virüse etkisi!

İtalya'nın batısında korona virüsün hızlı yayılmasında etkili olanın; hastanede yapılan yanlış tanı ve Atalanta-Valencia maçı olduğu düşünülüyor.

İtalya'nın Bergamo şehrinin Belediye Başkanı Giorgio Gori, Alzano Lombardo Hastanesi'nde ilk korona virüs vakasının zatürre sanılarak salınması sonrası, oynanan Atalanta-Valencia maçının da virüsün yayılması noktasında kıvılcım etkisine neden olduğunu söyledi.

Gori, "Bergamo'daki Alzano Lombardo Hastanesi'nde ilk vaka zatürre sanılarak korona virüs testine tabii tutulmadı. 19 Şubat'ta Milano San Siro Stadyumu'nda oynanan Atalanta-Valencia maçına 40 binden fazla Bergamolu taraftar gitti. En az bir o kadar insan da evlerinde, barlarda gruplar halinde maçı izledi. O akşam muhtemelen salgının yayılmasında hızlandırıcı etki yaptı" dedi.

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