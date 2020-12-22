Atalay Filiz'in akıl sağlığına ilişkin yeniden rapor alınacak

İstanbul ve Ankara'da işlediği 3 cinayetten ayrı ayrı “ağırlaştırılmış müebbet” hapse çarptırılan Atalay Filiz'in “resmi belgede sahtecilik” suçundan 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 67. Asliye Mahkemesi'nde görülen davaya, başka suçtan tutuklu sanık Atalay Filiz Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken avukatı Merve Uçanok da salonda hazır bulundu.

“Birkaç kimlik için 4,5 yıldır uğraşıyoruz”

Duruşmada söz alan Atalay Filiz, “Birkaç tane kimlik için 4,5 yıldır uğraşıyoruz. Nihayet bugün dava biteceği için hepimiz mutluyuz. Yeni savunma yapmayacağım. Eski savunmalarımı tekrar ediyorum. Zaten avukatım orada. Savunmayı yapacak” diye konuştu.

Bunun üzerine Filiz'in avukatı Merve Uçanok, “Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden alınan raporda taleplerimizin ve delillerimizin hiçbiri değerlendirilmemiş. Sadece Atalay ile bir kez görüşerek ceza ehliyetinin bulunduğuna ilişkin rapor verilmiştir. Oysa ileri sürdüğümüz bulgular ve Atalay'ın önceki sürece ilişkin raporların ve davranışların ceza ehliyetini etkileyip etkilemeyeceği yönünde değerlendirmeler yapılmamıştır. Biz bu nedenle dosyanın müvekkille birlikte Adli Tıp Kurumu Genel Kuruluna gönderilerek ceza ehliyetine ilişkin rapor aldırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Akıl sağlığına ilişkin yeniden rapor istendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın Adli Tıp Genel Kurulu'na gönderilerek sanığın müşahede altına alınması gerekip gerekmediği hususunun da sorulması suretiyle sanığın da dosya ile birlikte mevcutlu olarak sevk edilmesine karar verdi. Olay tarihinde sanığın suç yönünden ceza ehliyetinin olup olmadığı konusunda daha önce dosya kapsamında alınmış raporlar, sanık avukatının savunmalarında belirttiği geçmişindeki tüm tedavi süreci ve buna ilişkin evrakların da değerlendirilerek atılı suç yönünden ceza ehliyetine etki edebilecek bir rahatsızlığının olup olmadığı konusunda rapor aldırılmasına hükmetti.

3 raporda ‘akıl sağlığı yerinde' çıkmıştı

Öte yandan, Atalay Filiz hakkında ceza ehliyetinin bulunup bulunmadığına ilişkin alınan 3 raporda akıl sağılığının yerinde olduğu tespit edilmişti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Atalay Filiz'in birden fazla cinayet zanlısı olarak firari bulunduğu sırada kendisini gizleyebilmek amacıyla, müştekilere ait kaybolan nüfus cüzdanı ve sürücü belgeleri üzerinde oynamalar yaparak kendi fotoğrafını yapıştırdığı anlatılmıştı. İddianamede, Filiz hakkında ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan, üzerinde bulunan 7 belge için ayrı ayrı toplamda 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Gamze Erdemir

