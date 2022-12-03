Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına Muhittin Özdemir, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu İkinci Başkanlığına, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Hayrettin Kurt atandı. Ticaret Bakanlığı Kastamonu Ticaret İl Müdürü Sefa Özata ise görevden alındı.

Hidayet Türkyılmaz



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