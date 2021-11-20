İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Atama kararları Resmi Gazete'de! 4 üniversiteye rektör ataması

Atama kararları Resmi Gazete'de! 4 üniversiteye rektör ataması
Atama kararları Resmi Gazete'de! 4 üniversiteye rektör ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Türkiye Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer, her iki görevinden alındı. Cengizer’den boşalan UNESCO Türkiye Daimi Temsilciliği görevine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet, atandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 ve 12'nci maddeleri gereğince görevlerinden alındı. Cengizer'den boşalan UNESCO Türkiye Daimi Temsilciliği görevine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet, atandı.

4 üniversiteye rektör ataması

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Budak, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Küçük, Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş ve Uşak Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ekrem Savaş atandı.

Hidayet Türkyılmaz
 

İLGİLİ HABER
Atama Kararları Resmî Gazetede Atama Kararları Resmî Gazete'de

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.