İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de
Atama kararları Resmi Gazete'de

Maden ve Petrol İşleri, Tarım İşletmeleri, Çay İşletmeleri Genel Müdürlükleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile çeşitli genel müdürlüklere yönelik yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile bugünkü sayıda yer alan kararlara göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcıları Salim Koşar ve Ömer Koca ile Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcıları Halil İbrahim Özbayat ve Üzeyir Tekin görevden alındı.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ali Osman Kıyak ile Sait Kocabay, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Süleyman Pınarbaş, Ali Kemal Yıldız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı I. Hukuk Müşavirliğine Karayolları Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Nurgül Uraloğlu atandı.  Caner Ünver

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.