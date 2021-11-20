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Atama Kararları Resmî Gazete'de

Atama Kararları Resmî Gazete'de
Atama Kararları Resmî Gazete'de

Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ve Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararları resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Aşkın Asan atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin 5 atama

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Bingöl İl Müftülüğüne Mustafa Topal, Hakkari İl Müftülüğüne İsmail Fakirullahoğlu, Kayseri İl Müftülüğüne, Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Sivas İl Müftülüğüne, Ardahan İl Müftüsü Remzi Pehlivan, Ardahan İl Müftülüğüne Hayri Erenay atandı.

Hidayet Türkyılmaz
 

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