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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığında boş bulunan görevlere atama yaptı.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararlara göre; Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında açık bulunan başkan yardımcılıklarına Hüseyin Yazıcı, Adnan Gayhan ve Ahmet Çapoğlu atandı. 

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan müfettişliklere ise yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren müfettiş yardımcıları Hilmi Gül, Gökhan Kırdı, Ayhan Gacar, Kübra Dolaş, Sezgi Alparslan, Zeynep Güner, Yunus Oğuz Dündar, Hasan Çağlayankaya, Samet Doğan, Asuman Salman, Fatih Diler, Reha Bertan Günay, Bünyamin Kırbıyık, Onur Eminoğlu, Gencay Genç ve Tevfik Tulum'un atamaları gerçekleştirildi.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğinde uygun görüldü.  

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