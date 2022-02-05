Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda açık bulunan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığına Selami Yazıcı, Denetim Hizmetleri Başkanlığı'na Süleyman Hacıcaferoğlu; Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Birdal Öztürk, Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Metin Kaplan, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Hayrullah Ozan Çetiner; Helal Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği'ne Mustafa Süleyman Beşli atandı.

Görevden alma kararları

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Muhiddin Şahin, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Nadide Yiğiteli ile Devlet Demiryolu İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Fert Cumhur Dalkılıç, 2 .Bölge Müdürü Şehabeddin Gedikli ve 3. Bölge Müdürü Selim Koçbay görevden alındı. Görevden alınan Devlet Demiryolu İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Ferit Cumhur Dalkılıç'ın yerine de Ercan Atasever atandı.

Hidayet Türkyılmaz



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