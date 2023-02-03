Ataşehir Belediyesi'nde 6 ihalede usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ataşehir Belediyesi'ne yönelik ‘ihaleye fesat karıştırma' suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetten alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “İhaleye Fesat Karıştırma” suçuna yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Ataşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu pazarlık usulü ihalelerin usulsüz olduğu belirlendi.

Kamu İhale Kurumunca ilan edilen eşik değerler itibariyle açık ihale usulüyle karşılanması gereken ihtiyaçların, parçalara bölünerek pazarlık usulü ihale yöntemiyle karşılandığı, bahse konu usulsüzlük yönteminin pazarlık usulü ihalelere yalnızca idarenin davet ettiği firmaların katılabilmesinden dolayı tercih edildiği ve bu şekilde düzenlenen usule aykırı ihalelerin sürekli belirli firmalara verildiği belirtildi.

Soruşturmaya konu firmalardan birinin ihale öncesi yatırması gereken teminat tutarını yatırmamasına rağmen kurum görevlileriyle iştirak halinde yatırmış gibi gösterildiği, ihalelere katılımı yasaklanan yetkilinin hileli yöntemle anılan kurumun ihalesine tekrar katılım sağladığı kaydedildi.

Dosya çerçevesinde alınan 3 adet bilirkişi raporunda toplamda 6 ihalede usulsüzlük yapıldığı bilgisine ulaşıldı. 3 Şubat 2023 tarihinde suça konu eylemlere dahil olduğu anlaşılan aralarında belediye görevlilerinin bulunduğu şahıslara yönelik yapılan eşzamanlı operasyonda 28 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı.

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