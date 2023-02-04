Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ataşehir Belediyesine yönelik ‘ihaleye fesat karıştırma' suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 2 şüpheli sağlık sorunları nedeniyle savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 26 şüpheli Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Gamze Çevrim



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