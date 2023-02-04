İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ataşehir Belediyesine yönelik ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 28 şüpheliden 26’sı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin ise sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ataşehir Belediyesine yönelik ‘ihaleye fesat karıştırma' suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 2 şüpheli sağlık sorunları nedeniyle savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 26 şüpheli Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Gamze Çevrim
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.