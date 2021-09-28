Ataşehir Tem'de feci kaza: 2 yaralı

Olay, 23.00 sıralarında Tem bağlantı yolu Ataşehir Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Osman Aydın idaresindeki 34 BCK 998 plakalı Citroen marka araç Edirne istikametinde seyir halindeyken şerit değiştirmek istediği esnada orta bariyere girdi. Bariyerin ön camı delerek aracın içine girdiği kazada sürücü Osman Aydın ve araçta yolcu olarak bulunan Zuhal Keskin yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bariyerlere saplanan aracın içinde sıkışan 2 yaralıyı itfaiye ekipleri bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı vatandaşlar, çevredeki hastanelere sevk edildi. Araçta büyük çaplı maddi hasarın oluştuğu kazada polis, olay yerinde başka bir kaza daha yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan aracın olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Olayın tanığı Mustafa Elmas Şahin, ”Kazayı tam göremedim. Kaza olduktan sonra durdum. İnsanlık namına yapabilecek bir şey var mı diye. İki tanede bayan durmuştu zaten polise ve itfaiyeye haber verdiler. Araç içinde sıkışmışlardı, bizim yapacak bir şeyimiz yoktu. Ambulansı bekledik, zaten hızlıca geldiler. Araç içinde sıkışmış 2 kişi vardı. Anladığım kadarı ile şerit değiştirmek istedi. Sağ şeritten sol şerite geçerken oldu “ dedi.

Muharrem Çam

