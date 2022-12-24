Ataşehir TEM'de otomobilin çarptığı ambulans sürüklenerek bariyerlere çarptı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Ataşehir TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GV 9180 plakalı özel hasta nakil ambulansı emniyet şeridinden ana yola çıktığı esnada 26 AAE 126 plakalı otomobilin arkadan çarpması sonrası yan yatarak sürüklendi. Sürüklenen ambulans bariyerlere çarparak durabildi. İçerisinde hasta bulunmayan ambulans çalışanları Yılmaz Eren ve Hasan Cebil kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası otoyolda yoğun trafik oluştu.

Kazada ambulanstan dökülen yağ nedeniyle otoyolun 1 şeridi trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin kumlama çalışmasını ardından kapalı şerit trafiğe açıldı. Kaza anında yolda seyir halinde bulunan Burak Aydın, “Ben seyir halinde ilerlerken bir ses duydum. Otomobil ambulansın önüne kırmış ambulans kontrolünü kaybedip bariyerlerden buraya kadar sürüklenmiş. Trafikte inanılmaz bir yoğunluk oluştu” dedi.

Ömer Karaoğlu

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